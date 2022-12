Nella giornata di ieri, 16 ottobre 2022, è giunta una triste notizia che nessuno si sarebbe mai aspettato: l’allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic, è morto a soli 53 anni, stroncato dalla malattia. L’uomo stava combattendo contro la leucemia, da quando lo annunciò nel 2019 in una conferenza stampa spiazzante.

Sinisa Mihajlovic e la sua partecipazione a Ballando con le Stelle

In queste ore non mancano i ricordi legati a Sinisa Mihajlovic ed alle sue partecipazioni televisive. Una di queste fu quella al programma condotto da Milly Carlucci, Ballando con le Stelle, nel 2020. Il tecnico accettò l’invito della padrona di casa ed indossò i panni di ballerino per una notte insieme alla moglie Arianna. Quello fu un modo per esorcizzare la malattia.

Proprio dopo l’esibizione Sinisa parlò della sua lotta contro la leucemia prima di raccontare una serie di aneddoti. Ad introdurre il discorso fu Milly Carlucci:

La sua è una storia che ha appassionato tutti noi, ci sono tante persone che stanno combattendo la sua stessa battaglia.

Sinisa replicò: