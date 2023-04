Mentre si discute sul futuro del GF Vip (la prossima edizione sarà Nip?) Alfonso Signorini sembra essere confermato alla conduzione. Da ormai quattro edizioni, il noto giornalista e conduttore ha portato avanti l’importante e faticoso ruolo che lo ha tenuto in tv per diversi mesi. Eppure uno spettatore e lettore del settimanale Chi ha rivolto una critica proprio ad Alfonso.

Signorini, perché lo vediamo in tv solo con il GF Vip? Lui interviene

Nello spazio riservato alle lettere dei lettori, Alfonso Signorini ha dato voce anche ad uno spettatore che lo ha incalzato ed al tempo stesso “rimproverato”. Ecco quali sono state le parole di Ernesto da Milano:

Caro direttore, ma è possibile che al di là del Grande fratello Vip non riusciamo mai a vederla da nessun’altra parte in tv? Eppure lei sta bene ovunque, nei talk di puro intrattenimento, ma anche a Porta a porta. Non credo che non la invitino mai: non le sembra poco educato rispondere sempre di no?

Signorini non si è tirato indietro ed anzi ha replicato in maniera molto trasparente senza smentire ma anzi, confermando tra le righe il motivo per il quale lo vediamo solo al GF Vip:

Caro Ernesto, i pochi maestri che ho avuto mi hanno sempre insegnato che la tv va presa e fatta a piccole dosi. Per quel che mi riguarda, ne faccio fin troppa e poi, tra le mie poche qualità, non sono per niente bulimico del piccolo schermo.

Un aspetto che Signorini ha ampiamente dimostrato.