Ex concorrente dopo il GF Vip 7: “Triste e arrabbiata, non ero tutelata. Non lo rifarei”, poi ‘rimprovera’ Signorini

L’ex Vippona Carolina Marconi è stata uno dei volti della passata edizione del GF Vip. Di recente è intervenuta ai microfoni di Turchesando, il programma radiofonico di Turchese Baracchi in onda su Radio Cusano Campus. In quella occasione ha parlato a lungo della sua esperienza nella spiatissima Casa di Cinecittà ed ha anche riservato qualche frecciatina neppure tanta velata al reality ed a Signorini.

Ex concorrente dopo il GF Vip 7, Carolina Marconi, si sfoga dopo la sua esperienza

Come ripreso dalle colleghe di IsaeChia.it, nel corso dell’intervista Carolina Marconi ha spiegato che nessuno della sua famiglia in un primo momento voleva che entrasse al GF Vip: “Nessuno della mia famiglia voleva. Ho litigato con tutti”, ha ammesso. Il suo intento nella Casa era quello di portare una battaglia personale, ma purtroppo non è stato possibile a causa delle troppe liti. Poi è esploso il caso Bellavia:

Dentro la casa dopo quello che è successo mi sentivo triste, arrabbiata. Non ero tutelata. L’obiettivo era prendere firme, lo facevo per le donne. Ma non mi sentivo capita, perché erano concentrati su altro. Questo tipo di dinamiche non mi piacevano. Il padrone di Casa che era Alfonso magari poteva dare qualche parolina in più su questa cosa.

Il riferimento è stato alla petizione riguardo al diritto all’oblio oncologico. Rispetto al GF Vip, la Marconi ha ammesso di aver preferito la sua prima esperienza nel reality, tanto da non avere alcuna intenzione di replicarla:

Non lo rifarei il Gf Vip perché ho bisogno di assaporare la vita. Sono stata chiusa per tanto tempo. Il Nip è stato il mio preferito. Ci siamo troppo divertiti. Noi non sapevamo, eravamo spensierati, ci divertivamo tanto. In questo sai come ti devi mettere davanti alle telecamere, appena ti alzi devi truccarti. Sì è diventati più arroganti. Si alza la voce. Ci sono più dinamiche. Chi è più arrogante ora vuol dire avere carattere. Secondo me è diventato tutto confuso.