Shaila e Lorenzo, la stoccata della Orlando: “Sono falsi, vogliono essere i nuovi Prelemi”

Stefania Orlando, in più di una occasione, ha svelato il suo punto di vista nei confronti della liason nata nella Casa del Grande Fratello con protagonisti Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato.

Shaila e Lorenzo come Pierpaolo e Giulia? La stoccata della Orlando

La ex vippona ha deciso di lanciare una sonora (quanto vera) frecciatina alla coppia, tirando in ballo anche Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, storici partecipanti dell’edizione migliore di sempre: la numero cinque.

“Se loro pensano di essere la Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli di questa edizione si sono sbagliati perché si capisce che è finta”, ha affermato la Orlando.

Stefania su Shaila e Lorenzo: “Se loro pensano di essere la Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli di questa edizione si sono sbagliati” QUANTO AMO QUESTA VIPERA #grandefratello #prelemipic.twitter.com/GM5T179eX0 — sisonokevin (@si_sonokevin) October 30, 2024

La storia di Pierpaolo e Giulia

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sono due noti volti del mondo dello spettacolo e della televisione italiana, spesso al centro dell’attenzione per le loro carriere e la loro relazione.

Pierpaolo Pretelli è nato a Maratea, in Basilicata, il 31 luglio 1990. Inizia a farsi conoscere nel 2013 come primo “velino” maschile del programma satirico Striscia la Notizia. Successivamente, si afferma come concorrente in alcuni dei reality show più seguiti in Italia, come Temptation Island VIP, Uomini e Donne e Grande Fratello VIP. È anche apprezzato come cantante e performer; di recente ha intrapreso una carriera teatrale, esibendosi in Rocky Il Musical, dove ha esplorato il mondo della recitazione e del canto.

Giulia Salemi, nata a Piacenza il 1 aprile 1993 da madre iraniana e padre italiano, è una modella, influencer e conduttrice. La sua notorietà cresce con la partecipazione a diversi reality show, come Pechino Express e Grande Fratello VIP, che la portano a diventare un personaggio pubblico molto seguito sui social media. È conosciuta per il suo stile glamour e per i contenuti che condivide online, dove parla di moda, lifestyle e intrattenimento. Inoltre, è spesso ospite di programmi di attualità e gossip, dove si fa apprezzare per la sua personalità spontanea.

La coppia si è incontrata durante la partecipazione al Grande Fratello VIP nel 2020, dove è nata una forte intesa che ha portato a una relazione stabile e affiatata. Recentemente, hanno annunciato che aspettano il loro primo figlio insieme, condividendo la loro gioia con i fan e mostrando sui social diversi momenti della loro vita di coppia.