Scintille tra ex rivali: Lorenzo Spolverato e Javier Martinez, il passato ritorna al Grande Fratello

Dopo un passato da “rivali in amore” a Uomini e Donne, Lorenzo Spolverato e Javier Martinez si ritrovano al Grande Fratello.

Lorenzo Spolverato e Javier Martinez, due dei concorrenti più discussi del Grande Fratello, sembrano destinati a scontrarsi ancora una volta. La dinamica si è complicata quando Shaila Gatta, loro compagna d’avventura nella Casa, si è trovata coinvolta in un inaspettato triangolo amoroso che ha richiamato a galla una rivalità già vissuta dai due uomini. La famosa esperta di gossip Deianira Marzano ha recentemente rivelato: “A Uomini e Donne corteggiarono la stessa tronista”, ricordando i trascorsi che i due condividono nel celebre dating show.

La rivalità a Uomini e Donne: Javier e Lorenzo corteggiatori della stessa tronista

L’esperta Marzano ha riportato l’attenzione su una fase importante della carriera televisiva di Martinez e Spolverato: nel 2018, entrambi partecipavano a Uomini e Donne nel ruolo di corteggiatori. Durante la stagione 2017/2018, Lorenzo Spolverato era apparso per un incontro con Mara Fasone e Teresa Langella.

Successivamente, l’anno dopo, aveva iniziato a corteggiare Sara Tozzi. È proprio in questa fase che è subentrato Javier Martinez, anche lui intenzionato a conquistare la tronista. Tuttavia, la partecipazione di Javier ebbe un brusco epilogo, poiché fu costretto a lasciare il programma in seguito a una segnalazione che lo vedeva impegnato in una relazione fuori dallo show.

“Fu mandato via”, ricorda Marzano, “quando la redazione scoprì che frequentava una donna lontana dai riflettori”. Maria De Filippi decise così di allontanarlo, ma non senza prima dargli una sonora ramanzina.

Nuove tensioni al Grande Fratello: la riconferma del triangolo con Shaila Gatta

Oggi, con Shaila Gatta al centro della scena, le tensioni tra Javier e Lorenzo sono esplose di nuovo al Grande Fratello. Dopo una breve liaison con Lorenzo, Shaila ha tentato di costruire un legame con Javier.

Tuttavia, l’approfondimento dei sentimenti di Shaila per Lorenzo ha finito per lasciare Javier deluso e amareggiato. Durante un recente viaggio in Spagna nella Casa del Gran Hermano, Lorenzo e Shaila hanno ufficializzato la loro reciproca attrazione, confermando la loro intenzione di proseguire una storia insieme.

Questo sviluppo ha gettato benzina sul fuoco della tensione tra i due ex corteggiatori, creando così un nuovo capitolo di una rivalità mai del tutto sopita. Javier, sentendosi tradito, ha infine deciso di prendere le distanze definitivamente da Shaila.