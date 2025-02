“E’ un’altra persona”, Shaila Gatta in crisi con Lorenzo Spolverato: “Sono stanca, non siamo più noi due”

La storia d’amore tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, nata tra le mura della casa del Grande Fratello, sembra attraversare un momento di profonda crisi. La ballerina, in un momento di sconforto, si è confidata con Chiara Cainelli, rivelando le difficoltà che sta vivendo nel rapporto con il fidanzato. Secondo l’ex Velina, il fidanzato sarebbe troppo assorbito dalle dinamiche del gioco, tanto da aver cambiato completamente il loro equilibrio di coppia.

Le parole di Shaila su Lorenzo: “Sono stanca, non siamo più noi due”

In un dialogo carico di emozione, Shaila ha confessato: “Sono sulle montagne russe Chiara, con Lorenzo. È troppo stressante questa cosa, un umore molto altalenante. Io lavoro per due. È difficile per quanto sia entusiasta, per quanto abbia tanta forza di volontà di stare con lui, ma è difficile stare con lui. È difficile perché non hai spazio. Gli frulla sempre il cervello per qualcosa che non sono io”.

La ballerina ha poi aggiunto che, da quando gli ex concorrenti sono rientrati nel gioco, Lorenzo è diventato “un’altra persona”. “No, siamo più noi due. È troppo nel gioco. È troppo tutto quello che accade. Sì, siamo troppo diversi. Sono stanca. La vita è un’altra,” ha continuato Shaila, sottolineando la mancanza di spazio per la coppia e la difficoltà nel trovare momenti di qualità insieme.

Chiara Cainelli tenta di consolare Shaila

Chiara Cainelli, amica e confidente di Shaila, ha provato a offrire un punto di vista diverso, suggerendo alla ballerina di comunicare apertamente con Lorenzo. “È una persona che dimostra di avere delle insicurezze, lui vuole dimostrarle così. Diglielo, digli: ‘guarda io mi sento così, e voglio essere forte non voglio sentirmi così, non ci sei solo tu. In questo gioco, in questa casa ci sono anche io, c’è anche il mio turno’,” ha consigliato Chiara.

Shaila, però, ha replicato con amarezza: “Ma guarda, è capitato il mio turno, ma dura un’ora. Il problema è che il suo dura troppo. Dov’è la mia parte? Non mi trovo”.

La ballerina ha poi confessato di sentirsi cambiata rispetto al passato, di non essere più la stessa persona e di aver perso i legami che un tempo la sostenevano.

Chiara non ha risparmiato critiche costruttive, spingendo Shaila a riflettere sul suo atteggiamento: “Sbagli a non dire e sbagli a tollerare. A volte è brutto dire ‘in amore si deve essere egoisti’. Non si vive per accontentare gli altri, bisogna mettersi al primo posto”.

Secondo Chiara, Shaila dovrebbe imparare a mostrarsi più fragile e a non fare sempre la persona forte, per permettere a Lorenzo di riconoscere i suoi bisogni.

Shaila Gatta: “Devo fare io per me e per lui”

Alla fine del confronto, Shaila ha espresso un’amara conclusione: “Io sono pronta a imparare. Dall’altro lato non ho un aiuto in questo. Devo fare io per me e per lui. Se me lo sono imposta da sola? Forse sì”.

Una riflessione che lascia intravedere un futuro incerto per la coppia, tra tensioni, incomprensioni e la difficoltà di conciliare il gioco con la vita reale.