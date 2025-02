Lorenzo Spolverato continua ad essere al centro dell’attenzione, sia dentro che fuori la Casa del Grande Fratello. Nella serata di ieri Jessica, Ilaria e Mariavittoria si sono ritrovate a parlare proprio dell’inquilino e della sua smodata voglia di vincere.

“De anche capire quanto ci tiene alla vittoria, se ci tieni tanto…”, ha esordito Jessica, parlando di Lorenzo. Mariavittoria è però intervenuta, dicendo la sua:

Ad entrare nella discussione è stata anche Ilaria, la quale ha precisato che anche Javier ci terrebbe molto. Mariavittoria ha confermato, commentando:

Lui è più competitivo di Lorenzo, ragazzi! Ma io sto dicendo, in generale, che lui la vive proprio come una caccia alle streghe questo programma. Ma non lo vedi che lui ci teneva a far uscire un Calvani in un determinato modo…