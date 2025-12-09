“Serata finita male”, il segreto di Damante e Moser

Ignazio Moser e Andrea Damante, perché l’amicizia è finita: spunta un retroscena sulla “serata finita male”

Un tempo inseparabili, oggi Ignazio Moser e Andrea Damante non fanno più parte delle rispettive vite. La loro amicizia risale ai tempi in cui Damante era legato a Giulia De Lellis — oggi compagna di Tony Effe e madre della piccola Priscilla — e comprendeva anche momenti condivisi con il mondo dei Rodriguez, ora famiglia acquisita di Ignazio.

Col passare degli anni, però, qualcosa si sarebbe incrinato. Si era già parlato di un vecchio filmato che coinvolgeva anche Belén Rodriguez, oggi cognata di Ignazio, e che avrebbe provocato malumori non solo tra i protagonisti, ma anche da parte di Stefano De Martino.

Le nuove rivelazioni di Gabriele Parpiglia

A riaccendere i riflettori sulla vicenda è stato Gabriele Parpiglia, che ha raccontato alcuni retroscena poco noti: avrebbe parlato di una “serata finita male” e di “un segreto che li tiene uniti ma che li ha allontanati per sempre”.

Secondo il giornalista, quell’episodio avrebbe segnato definitivamente la distanza tra i due, che oggi, entrambi diventati padri, vivrebbero un rapporto freddo e ormai compromesso. Non è escluso, però, che con il tempo le tensioni possano attenuarsi.

Il video che ha fatto discutere: Belén al centro della scena

Già in passato si era mormorato di un’uscita serale in cui erano presenti Belén, Ignazio e Andrea. In un filmato diffuso sui social, si vedrebbe la showgirl ballare prima con alcuni sconosciuti e poi avvicinarsi ad Andrea con un atteggiamento definito da diversi utenti “sensuale”.

Un comportamento che, secondo quanto riportato, non sarebbe stato gradito da Cecilia Rodriguez, da Ignazio e neppure da Elisa Visari, fidanzata di Damante. Da lì in avanti, il rapporto tra i due amici avrebbe iniziato a incrinarsi fino ad arrivare alla rottura odierna.