Lite tra Damante e Ignazio Moser: il video che l’ha fatta scoppiare

Ignazio Moser e lo scontro con Damante: cosa c’è dietro il video che ha fatto discutere

La storia delle Rodriguez continua a regalare colpi di scena degni della più intricata soap sudamericana. Dopo mesi di silenzi e tensioni, Belen e Cecilia sembrano essersi finalmente riavvicinate. Ma dietro la frattura che aveva separato le due sorelle a primavera, pare ci siano anche altre figure coinvolte: Ignazio Moser, compagno di Cecilia, e Andrea Damante, ex tronista ed ex amico di lunga data di Ignazio.

Lo scorso maggio, Gabriele Parpiglia aveva lanciato un’anticipazione piuttosto succosa, parlando di un breve filmato che avrebbe sollevato parecchi malumori: “Moser ha smesso di seguire la cognata e viceversa. Mi segnalano che un video di lei con Andrea Damante in consolle abbia creato scompiglio. Per esempio scompiglio a chi è in dolce attesa, per esempio, non ci vuole tanto nel capirlo“.

Il filmato in questione è poi stato pubblicato dal giornalista.

Cosa ha portato alla rottura tra Moser e Damante? Il video

Il rapporto tra Damante e Moser era saldo da anni: amici stretti, spesso insieme tra vacanze, serate e eventi. Ma tutto è cambiato la scorsa primavera. Parpiglia ha ripercorso l’intera vicenda nella sua newsletter, toccando anche le tensioni tra Belen e Cecilia, che si intrecciano con la rottura dell’amicizia tra Ignazio e Andrea.

“Il motivo dell’allentamento Damante Moser? Dopo il matrimonio di Cecilia e Ignazio, dove erano presenti sia Giulia De Lellis, storica ex di Damante, che Tony Effe, amico di Damante e Moser, ma attuale fidanzato della De Lellis, è calato il gelo nel rapporto tra il figlio del ciclista e il dj. Insomma, Moser ha scelto l’amicizia di Tony e Giulia, mettendo da parte Damante. Infatti, sono numerose le fotografie in palestra mentre Moser e il trapper si allenano e sembrerebbe che lo stesso Damante abbia cambiato orari per evitare incontri spiacevoli. Al party di un noto marchio erano presenti Belén Rodriguez, Moser e Damante. E c’è quel video che sembrerebbe aver fatto esplodere il caos in diverse “vite”: in quella di Elisa Visari compagna di Damante, in quella di Cecilia, (che non ha gradito il balletto sensuale della sorella in consolle, guardando Damante) e in quella di Moser, che ha visto la scena a pochi metri. Ma non in quella di De Martino, che si è tirato fuori da tutto e da tutti per salvaguardare suo figlio Santiago e prendersi cura della sua crescita”.

La reazione di Moser

A quel punto Parpiglia si è interrogato sul significato di quel filmato, sottolineando il clima teso che ne è seguito:

“Dopo quella notte da leoni in cui Belén, da sola, ha prima ballato con sconosciuti unendosi al loro gruppo, poi si è posizionata sotto la consolle di Damante e infine ha parlato con il cognato Moser, è calato uno strano silenzio seguito da azioni che sanno di rotture e campanelli di allarme. Andiamo con ordine. Quella scena con Damante non è andata giù a Moser? Siamo sicuri che dietro questa storia, queste storie, si nascondono verità e fatti che forse, ripeto forse, non sapremo mai o magari li sappiamo ma a volte è meglio “lasciar stare”. Il gossip non ha mai salvato vite, al massimo le ha distrutte“.

Quel video, apparentemente innocuo, in realtà avrebbe segnato uno spartiacque nella relazione tra Damante e Moser, mettendo fine a una lunga amicizia: “Impossibile dimenticare quel video che ha infiammato il gossip: Belén Rodriguez in versione particolarmente seducente mentre ballava scatenata davanti alla consolle di Andrea Damante. Un filmato apparentemente innocente che ha però avuto conseguenze ben più serie di quanto si potesse immaginare: quella clip ha infatti segnato la fine dell’amicizia tra Damante e Moser“.