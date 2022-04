Emergono altri dettagli shock sul segreto di Jeremias Rodriguez riportato a galla da Antonio Zequila di ritorno dall’Isola dei Famosi. Durante la seconda edizione del Grande Fratello Vip, la sorella Cecilia aveva già fatto emergere dettagli inquietanti.

Il segreto di Jeremias Rodriguez, parla Cecilia

Nei momenti più strani di Jeremias era difficile parlare con lui, Belen non ci riusciva. – ha raccontato Cecilia al GF Vip così come riporta FanPage – Lui quando sta male non vuole parlare, quando stava così e aveva quei momenti era difficile, devi saperlo prendere. Io stavo con lui in silenzio. Lui voleva stare solo con me. Non voleva parlare, cercava solo coccole, vuole essere coccolato. In Argentina ha fatto un grosso casino, mio padre l’ha rinchiuso. Non voleva che lui uscisse e l’ha chiuso dentro casa. Io sono volata in Argentina, lui piangeva ed ha chiesto di rimanere solo con me. Mi sono messa sul divano con lui e siamo stati soli, purtroppo non si è sfogato, siamo stati uniti senza parlare.

La paura di fare del male a Belen

Jeremias Rodriguez, proprio durante il GF Vip, aveva affermato di aver fatto male a qualcuno ma di non poter parlare per paura di ledere l’immagine di Belen:

Sto male qua dentro voglio uscire, non mi sento me stesso. Ho un passato che non posso raccontare, vorrei farlo ma non posso. Mi è stato detto che certe cose sarebbe meglio non dirle ed ogni volta che provo a dirvele, infatti, mi chiamano in Confessionale. Insomma, capisco che non devo farlo. Questa cosa non mi fa stare bene e non voglio più stare qua a queste condizioni. È una cosa che non tollero non essere me stesso. Lo capisco che il programma sta cercando anche di proteggermi ma questa cosa non mi toglie il peso di quello che è successo. Ho accettato di venire qui per quello, per raccontarmi a 360°, io mi sono salvato raccontandomi in passato. Non mi devo nascondere da niente, è stata la mia vita. Mi sento un leone in gabbia e io non sono così nella vita. Tante volte iniziavo a raccontare delle cose e subito mi chiamavano in confessionale. So di poter aiutare tante persone, tanti ragazzi piccoli, tanti che non hanno capito ancora. Io mi sono salvato raccontandomi. Non mi devo nascondere di niente, è stata la mia vita. Io ho una sorella numero uno, capito? Io posso fare male a lei!

Il segreto di Jeremias: lo sfogo con Ignazio Moser al GF Vip

Sfogandosi con Ignazio Moser, così come riporta Today, Jeremias aveva raccontato altri dettagli inquietanti della sua insofferenza: