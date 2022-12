Scontro fra tre primedonne al GF Vip e sorpresa per Antonino: spoiler puntata del 5 dicembre

Quella di stasera, lunedì 5 dicembre 2022, all’insegna del GF Vip sarà una puntata ricchissima di avvenimenti. A svelare alcuni croccanti spoiler ci ha pensato Federica Panicucci al termine della puntata di oggi di Mattino Cinque: scopriamo insieme le anticipazioni del nuovo appuntamento del Grande Fratello Vip.

GF Vip, anticipazioni e spoiler del 5 dicembre 2022

Sono tre, in tutto, gli spoiler relativi alla nuova puntata del Grande Fratello Vip di oggi 5 dicembre. Si parte da una sorpresa per Antonino Spinalbese che avrà modo di vivere grandi emozioni in seguito all’arrivo delle sorelle.

Nel corso della serata assisteremo anche ad un durissimo confronto fra tre primedonne del GF Vip: Wilma Goich, Patrizia Rossetti e Pamela Prati, una contro l’altra.

Si tornerà poi a parlare di Mehmet, il fidanzato turco di Gegia: esiste davvero oppure no? Stasera finalmente conosceremo tutta la verità!