Alberto De Pisis dopo il suo rientro al Grande Fratello Vip, ha discusso con numerose persone, compreso Antonino Spinalbese. Per questo motivo, l’opinionista è stato ingiustamente isolato.

De Pisis ha svelato la sua condizione parlando con Giaele De Donà: “Mi sembra di stare all’asilo amore… mi sento un fantasma, mi sento solo”.

Poi Alberto si è sfogato pure con Patrizia Rossetti che ha svelato al suo compagno di avventura di avere avuto una forte crisi proprio in questi giorni, dopo la lite con Wilma Goich e le parole utilizzate nei confronti di Micol Incorvaia:

Io sono stata a piangere per cinque ore, mi sono tolta il microfono e tutto… il Grande Fratello mi ha chiamata in confessionale ed io non volevo andarci. Il girono dopo la puntata perché Wilma non mi parlava e mi sono sentita sola. Loro mi hanno dato aiuto. Ero proprio piena… poi invece ho parlato con Piera (la psicologa, ndr) e mi ha detto di stare tranquilla.