Nella giornata di oggi Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani sono stati vittime di uno scherzo assurdo e di cattivo gusto. Cosa è accaduto? Ogni tot nella casa milanese dell’influencer un rider cerca di recapitare una pizza.

Scherzo di cattivo gusto per Tommaso Zorzi e Stanzani

Tommaso Zorzi ha subito palesato l’assurdo scherzo su Instagram, invitando chi di dovere a smetterla. Nonostante il suo appello le cose non sono certamente migliorate ed insieme al fidanzato ha passato la giornata a rifiutare delle pizze mai ordinate.

Tra l’altro oggi a Milano piove.

Lo scherzo, ovviamente, non fa ridere nessuno e dopo la stalker sotto casa arriva anche la pizza recapitata a domicilio ogni mezz’ora: follia.

Naturalmente sia Zorzi che Tommaso Stanzani hanno evidenziato la totale mancanza di rispetto nei confronti di chi sta lavorando. Senza considerare le pizze che sono state buttate oggi per via di qualcuno che, evidentemente, non ha nulla da fare.

I fan di Tommy si sono immediatamente industriati per risolvere il problema ma lo stesso Zorzi ha fatto sapere che le ordinazioni provengono da numeri diversi che poi risultano essere non raggiungibili oppure inesistenti.