Riunioni di famiglia importanti per Tommaso Stanzani. L’ex ballerino di Amici 20 si è finalmente ricongiunto con il fidanzato Tommaso Zorzi ed ha incontrato nuovamente mamma Armanda Frassinetti.

I due patatoni innamorati si sono potuti nuovamente tenere mano nella mano come mostrano le storie Instagram del buon Tommaso Zorzi: “All that counts” (Tutto quello che conta), scrive nello scatto che mostra pure la bellissima Gilda (io sogno un tè delle 17 in compagnia della nostra barboncina Zooey per farle diventare BFF).

La ciliegina sulla torta è arrivata subito dopo con un video dove Tommaso Zorzi compare con un sorriso disarmante mentre mostra mamma Armanda che passeggia al fianco di Tommaso Stanzani poco più indietro.

Da Blog Tivvù è tutto, passiamo la linea agli altri amici sottoni e innamorati come me e la mia compagna mentre guardiamo questi due patatoni che si sono finalmente ritrovati.

Check list

Paletti di palo santo ordinati su Amazon? Fatto. “Makumba” di Noemi e Carl Brave imparata a memoria? Fatto.

“E a chi ci vuole male, male, malе, una makumba. Che mi frega a me, mi basta che rimani tu…”.

Comunque Tombino ci ha fatto il regalo più bello per i nostri sette mesi..amore luiii♥️♥️♥️#tzvip pic.twitter.com/n1iK3d3gJW — Slowly✨Aò so tenace,ma mica so cojone🔥68%💥 (@king_cicci) August 2, 2021