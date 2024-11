Caso Sarcina e Clizia Incorvaia, Riccardo Scamarcio vuota il sacco: “Cosa è successo”

La puntata del 19 novembre 2024 di Belve, condotta da Francesca Fagnani, ha visto come ospite Riccardo Scamarcio, che ha raccontato aspetti inediti della sua vita personale e professionale, affrontando con franchezza argomenti spinosi e momenti significativi della sua carriera citando anche il gossip che l’ha visto protagonista insieme a Francesco Sarcina e Clizia Incorvaia.

Il caso Sarcina-Incorvaia: “Non voglio parlarne”

Scamarcio ha toccato per la prima volta il controverso triangolo che lo coinvolse insieme all’ex amico Francesco Sarcina e all’ex moglie di quest’ultimo, Clizia Incorvaia. Pur dichiarando: “Francesco era un mio grande amico. Lo pensavo. E invece no, perché non mi ha mai voluto ascoltare”, l’attore ha scelto di non approfondire, definendo la vicenda “orribile” e chiudendo l’argomento con fermezza.

Federico Moccia e il successo di Tre metri sopra il cielo

Alla domanda sul mancato ringraziamento a Federico Moccia per il lancio della sua carriera, Scamarcio ha risposto con ironia: “È matto. Io ho fatto il film con Luca Lucini, il regista”. Ha ribadito di non rinnegare quel progetto: “Non ho mai rinnegato quel figlio, lo adoro”.

L’attore ha però sottolineato la mancanza di meritocrazia nel mondo cinematografico italiano: “Non ho vinto tanti premi. Ce ne sono tanti che ho meritato, ma non li ho avuti”. Il suo dissenso verso il sistema si riflette in un curioso rito estivo: “Quando faccio il primo bagno a Polignano, mi metto a fare il morto a galla e ripeto ‘Non mi avrete mai’”.

Il rapporto con le fan e Monica Bellucci

Scamarcio ha raccontato episodi curiosi legati alle sue fan durante i primi anni di successo con Tre metri sopra il cielo: “Alcune scamarcine erano eccessivamente cariche. Molto esplicite. Sedicenni che ti guardano e ti dicono ‘Sco**mi’. Con la mamma dietro che dice ‘Sì, anche a me’. No, scherzo”.

Ha inoltre ricordato la celebre scena erotica con Monica Bellucci:

La scena erotica con Monica Bellucci mi ha provocato l’odio di tutti i maschi italiani. Quella è una scena forte. È stata un’esperienza morbida. Una bellissima esperienza lavorativa. È stata un’esperienza forte, anche faticosa. Sette ore a fingere un amplesso, a un certo punto uno si stanca. C’è un momento in cui dopo 7 ore uno può avere delle reazioni involontarie. Siamo fatti di carne e ossa. Uno può fingere fino a un certo punto ma dopo un po’…

Amori passati e presenti

Riguardo l’amore finito con Valeria Golino, Scamarcio ha ammesso: “Non finisce mai davvero. L’amore non può prescindere dalla stima, e io ne ho molta per lei”. Oggi l’attore vive una relazione con Benedetta Porcaroli, di cui si dice “molto innamorato”.

Sul tema del tradimento ha concluso:

Non ho mai tradito con il cuore. Con il corpo, forse, ma mai con il cuore.