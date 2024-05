Sarah Toscano contestata da ex prof di Amici: “Ecco chi doveva vincere, lei non ha molto da dire”

Sarah Toscano ha vinto Amici 23 ma è stata parecchio criticata. Per molte persone (famose e non), la concorrente sarebbe troppo “acerba”, parola (anche) di una ex prof del talent.

“Non ha molto da dire”, ex prof di Amici contesta la vittoria di Sarah Toscano

Grazia Di Michele, intervistata dai colleghi di TVBlog, ha espresso un parere sfavorevole nei confronti della neovincitrice del talent:

È una ragazza che non ha molto da dire. È acerba, è in formazione. Può dare l’idea a chi si vuole iscrivere alla nuova edizione di Amici che ‘sì, ce la posso fare’. Un bel bigliettino da visita per i casting.

Secondo la ex prof il vincitore sarebbe dovuto essere Holden: “ha delle carte”, ha aggiunto la Di Michele.

Classifica Amici 23, Mida e Petit superano Sarah Toscano

È trascorsa poco più di una settimana dalla finale di Amici 23, conclusasi con la vittoria di Sarah Toscano. Attualmente, i cantanti sono impegnati nei loro tour instore, in seguito alla pubblicazione dei primi EP: come sta andando la classifica di vendita?