Sanremo 2023: la copertina di Sorrisi fa scattare il conto alla rovescia, ecco la foto con i 28 artisti in gara

Il conto alla rovescia per la 73esima edizione del Festival di Sanremo 2023 adesso può ufficialmente partire! A scandire un momento saliente nella cronologia sanremese, ci pensa la famosa ed attesissima cover di Sorrisi, che mette in mostra i 28 artisti in gara nel quarto Festival targato Amadeus.

Sanremo 2023: la copertina di Sorrisi segna il via!

Al centro della copertina di Sorrisi troviamo proprio lui, Amadeus, affiancato dal co-conduttore (e super ospite), Gianni Morandi. A fare da contorno, i 28 artisti (non più Big) che si esibiranno dal 7 all’11 febbraio sul palcoscenico dell’Ariston.

Anna Oxa – "Sali (Canto dell'anima)"

Ariete – “Mare di guai”

Articolo 31 – “Un bel viaggio”

Colapesce Dimartino – “Splash”

Colla Zio – “Non mi va”

Coma_Cose – “L’addio”

Elodie – “Due”

Gianluca Grignani – “Quando ti manca il fiato”

Gianmaria – “Mostro”

Giorgia – “Parole dette male”

I Cugini di Campagna – “Lettera 22”

Lazza – “Cenere”

LDA – “Se poi domani”

Leo Gassmann – “Terzo cuore”

Levante – “Vivo”

Madame – “Il bene nel male”

Mara Sattei – “Duemilaminuti”

Marco Mengoni – “Due vite”

Modà – “Lasciami”

Mr. Rain – “Supereroi”

Olly – “Polvere”

Paola & Chiara – “Furore”

Rosa Chemical – “Made in Italy”

Sethu – “Cause perse”

Shari – “Egoista”

Tananai – “Tango”

Ultimo – “Alba”

Will – "Stupido"

A proposito di Tv, Sorrisi e Canzoni, tre gli appuntamenti in edicola che scandiranno il momento di grande attesa in vista del Festival di Sanremo 2023 e quello successivo con il nome del vincitore.

A dare il via al conto alla rovescia sarà l’uscita domani, martedì 31 gennaio del nuovo numero che vedrà al suo interno la tra­dizionale esclusiva dei testi delle canz­oni. In copertina l’­altrettanto iconico scatto con tutti i cantanti in gara più Amadeus, conduttore e direttore artisti­co del Festival, e Gianni Morandi.

Martedì 7 febbraio i protagonisti della copertina saranno invece Amadeus, Gianni Morandi con le co-conduttrici.

Infine, lunedì 13 gennaio, la cover vedrà protagonisti i primi tre classificati di Sanremo 2023 ed il reportage della kermesse con stuzzicanti curiosità e interessanti par­ticolari inediti dal backstage.