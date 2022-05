Sandra Milo al Grande Fratello Vip? L’attrice commenta l’indiscrezione

La potente macchina del Grande Fratello Vip 7 ripartirà ufficialmente dal prossimo settembre 2022 e, nel frattempo, si sta già formando il cast di concorrenti. Tra questi è spuntato fuori anche il nome di Sandra Milo.

La celebre attrice, menzionata da una utente sotto un nostro post di Instagram di Blog Tivvù, è stata chiamata in causa dall’internauta che ha svelato il desiderio di volerla vedere dentro la Casa del GF Vip.

“Sandrocchia”, attualmente impegnata con “Quelle brave ragazze” insieme ad Orietta Berti e Mara Maionchi, con la solita gentilezza che la contraddistingue (davanti e dietro le telecamere), ha svelato che non salirà a bordo:

Temo di non poter esaudire il Suo desiderio. Premesso che fui già contattata per l’edizione in cui poi vinse Tommaso Zorzi e non vi andai, se tutto va bene, sarò impegnata in altri progetti. Incroci le dita per me, grazie!