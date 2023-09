Alle 21.30, puntualissimi, prenderà il via la quarta puntata di Grande Fratello, in onda come sempre su Canale 5 fino a notte fonda. Alla conduzione troveremo Alfonso Signorini, pronto ad entrare nella Casa di Cinecittà ed in quella degli italiani, in compagnia dell’opinionista Cesara Buonamici e della giovane Rebecca Staffelli, con la lettura dei commenti social.

Grande Fratello: cosa accadrà nella quarta puntata

Cosa accadrà nella quarta puntata del Grande Fratello? Secondo le anticipazioni svelate dal padrone di casa nel daytime odierno, stasera ci saranno grandi emozioni per alcuni concorrenti. Prima di saperne di più, però, spazio anche ai confronti tra i gieffini.

“Cominciano a cadere le maschere. Sono bastate delle domande innocenti perché ognuno si schierasse e dicesse la sua facendo saltare gli equilibri nella Casa. Stasera affronteremo l’argomento”, ha anticipato Signorini, facendo riferimento agli ultimi avvenimenti che hanno coinvolto gli inquilini.

Questa sera però si parlerà anche di paternità, ed i protagonisti saranno in particolare Samira e Paolo. Della prima conosceremo meglio la sua storia: la giovane è cresciuta senza aver conosciuto suo padre. “Sempre molto dura nei confronti del padre, ma adesso forse intende aprire la porta ad una possibile conoscenza”, ha svelato Signorini.

“Paolo ha il rifiuto del padre con cui non vuole avere nulla a che fare. Ha idealizzato sua madre ma con la figura del padre non ha ancora fatto la pace”, ha proseguito Alfonso, annunciando l’ulteriore tema della serata.

E poi ovviamente non mancherà l’esito del televoto dal quale emergerà il secondo concorrente candidato all’eliminazione, oltre a Grecia Colmenares.