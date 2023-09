Arriva il primo richiamo ufficiale da parte del Grande Fratello a tutti gli inquilini. Cosa è successo? Cosa hanno combinato di così grave da essere stati messi in guardia, dopo la strigliata in diretta della scorsa settimana da parte del padrone di casa, Alfonso Signorini?

Primo richiamo al Grande Fratello: il comunicato

Concorrenti del Grande Fratello avvisati: alla vigilia della nuova puntata del reality, la serenità degli inquilini viene interrotta dall’arrivo di un comunicato letto da Arnold e Angelica, precedentemente chiamati in confessionale.

Si tratta del primo richiamo dopo l’inosservanza del regolamento da parte dei gieffini. Qualcuno ha bestemmiato? Sono state pronunciate parole poco consone al contesto televisivo? Niente di tutto ciò: tutta colpa di un freeze non rispettato. Ecco qual è stato il contenuto del comunicato:

Inquilini, in questi giorni il Grande Fratello vi ha messo alla prova con il Freeze e non siete stati molto bravi a rispettarlo. Le regole sono molto semplici: bisogna restare assolutamente immobili e non parlare. Come ogni prova alla quale siete sottoposti all’interno della Casa, anche la più buffa e divertente va rispettata e affrontata con sana spensieratezza e grande impegno. Da questo momento le conseguenze per chi non segue le regole saranno perentorie e, oltre ad abbattersi sui singoli, a discrezione di Grande Fratello, potranno coinvolgere l’intero gruppo. Siete stati avvisati.

Gli inquilini, dunque, sono stati messi ampiamente in guardia. Non è chiaro cosa potrebbero rischiare in caso di inosservanza delle regole. Molto probabilmente assisteremo ad una decurtazione del budget utile per la spesa ma, visto l’andazzo di quest’anno, potrebbe arrivare dall’alto anche qualche “minaccia” più pesante, come ad esempio un televoto flash o qualche giorno in tugurio a pelare patate.