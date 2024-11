Salta la puntata del Grande Fratello del sabato, perché? Bloccata la sfida con Ballando, cosa sta succedendo

Nuovo colpo di scena per il reality di Canale 5: ecco perché il Grande Fratello non andrà in onda il 30 novembre.

Il Grande Fratello, reality show di punta di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, non andrà in onda questo sabato 30 novembre: perché? La decisione, annunciata con una nota ufficiale da Mediaset, segna un ulteriore cambio di programmazione per il programma, già al centro di modifiche strategiche nel tentativo di risollevare gli ascolti.

Cambio di palinsesto: il Grande Fratello si sposta ancora

Inizialmente posizionato al sabato per sfidare Ballando con le Stelle, il format aveva tentato una mossa azzardata spostandosi al martedì sera. Ora, invece, si prepara a tornare nel suo slot tradizionale del lunedì, con la prossima puntata fissata per il 2 dicembre.

Nonostante nella guida TV ufficiale Mediaset, fino a ieri il reality risultasse ancora programmato per sabato, la programmazione è cambiata. Una nota pubblicata su Mediaset Infinity conferma infatti lo stop momentaneo:

“Sabato 30 novembre il Grande Fratello non andrà in onda. La prossima puntata è prevista per lunedì 2 dicembre” si legge nel comunicato. Secondo indiscrezioni, la decisione potrebbe essere legata a un calo di ascolti registrato nelle ultime settimane.

Al posto del reality, sabato sera sarà trasmessa la replica del concerto-evento Tutti per Uno – Capolavoro de Il Volo, registrato all’Arena di Verona. Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone saranno i protagonisti della serata, sfidando direttamente la concorrenza di Ballando con le Stelle.

Nel frattempo, il Grande Fratello promette una puntata ricca di tensione per il suo ritorno lunedì 2 dicembre: saranno svelati i destini delle coppie separate e l’esito del televoto che vede in nomination Stefano Tediosi, Javier Martinez, Giglio e Federica Petagna. Non solo: ad attenderci anche nuovi ingressi.