Concorrenti Grande Fratello: non solo Vip, ecco i prossimi ingressi nella Casa

La Casa del Grande Fratello si prepara a essere rivoluzionata. Secondo fonti accreditate come Davide Maggio e TvBlog, il celebre reality show ha deciso di introdurre nuovi concorrenti per risollevare gli ascolti, che nelle ultime settimane hanno registrato un preoccupante calo: scopriamo di chi si tratta.

Nuovi concorrenti Grande Fratello: chi entrerà

Il primo nome a far parlare è quello di Zeudi Di Palma, 23enne napoletana e vincitrice del titolo di Miss Italia 2021. La giovane, originaria di Scampia, ha già avuto esperienze televisive, ma il suo ingresso al Grande Fratello potrebbe rappresentare un banco di prova importante.

Si vocifera che la produzione voglia creare una rivalità con Shaila Gatta, ex velina e altra protagonista della Casa. Gli scontri tra personalità forti potrebbero garantire un incremento di audience.

Tra i nuovi concorrenti del Grande Fratello, una coppia destinata a far discutere: Maria Monsè e la figlia Perla Maria, appena maggiorenne. La showgirl, già nota per la sua partecipazione alla terza edizione VIP del GF, torna con la figlia al fianco, segnando il debutto di un duo familiare nel programma. Le due, che gareggeranno come unico concorrente, potrebbero essere al centro di confronti generazionali e dinamiche impreviste.

Il prossimo nome sorprende: Bernardo Cherubini, fratello maggiore di Jovanotti. Attore e figura lontana dai riflettori rispetto al noto cantautore, il suo ingresso potrebbe offrire un racconto più intimo e autentico, attirando anche un pubblico diverso.

E poi ancora un nome: Chiara Cainelli, ex volto di Uomini e Donne, trentina 25enne e con amicizie importanti.

Tuttavia, questi nomi non saranno neppure gli unici, in quanto, dalle indiscrezioni recenti sui nuovi concorrenti del Grande Fratello spunta anche una secondo la quale lunedì, ad affiancare questi volti più o meno noti ci sarà una carrellata di volti Nip.