Rivoluzione al Grande Fratello? Dopo anni di conduzione di Alfonso Signorini, le cose potrebbero presto cambiare. Il reality di Canale 5 fatica sempre di più, non solo a trovare una sua collocazione, ma soprattutto a registrare i risultati sperati.

Ormai da settimane, infatti, il Grande Fratello, complici anche alcuni personaggi controversi e l’assenza di vere e proprie dinamiche originali, continua a calare a picco, registrando ascolti non tanto soddisfacenti.

Puntata dopo puntata il rischio è quello di parlare sempre di record negativo in fatto di dati auditel e questo sta facendo pensare all’adozione di una soluzione, al fine di far risalire le sorti del programma.

A parlarne nelle passate ore è stato anche il giornalista Gabriele Parpiglia che, nel corso della trasmissione radiofonica Protagonisti, con Francesco Fredella su RTL 102.5, ha svelato una chicca interessante:

La vera notizia sul Grande Fratello riguarda il prossimo anno, perché da quello che ci risulta ci sarà un cambio di conduzione. Torna una vecchia idea – ripeto, è un’ipotesi -, è una vecchia idea difficile da convincere e che si chiama Barbara Palombelli. Le avevano già proposto di fare il Grande Fratello in gran segreto, ma lei rifiutò, non se la sentiva. So che questa vecchia idea è tornata in auge.