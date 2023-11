Selvaggia Lucarelli e Teo Mammucari si sono ritrovati a confrontarsi come giudice e concorrente nella trasmissione Ballando con le Stelle. Dopo alcuni battibecchi, è saltata fuori una cena al ristorante Rubbagalline che ha catturato l’attenzione del web.

Rubbagalline, il ristorante che “accomuna” Selvaggia Lucarelli e Teo Mammucari

I due hanno spesso litigato in diretta, scambiandosi battute sarcastiche e critiche. In particolare, nella seconda puntata del programma, Selvaggia Lucarelli ha assegnato un voto di zero a Teo Mammucari, accusandolo di non fare il concorrente e di interrompere continuamente i giudici.

In quell’occasione, è emerso anche il dettaglio di una cena che i due avevano condiviso anni fa al ristorante Rubbagalline, dopo essersi conosciuti in un locale di cabaret.

Teo Mammucari ha ironizzato sulla cena, chiedendo a Selvaggia Lucarelli se si ricordasse di lui, mentre lei ha cercato di minimizzare l’episodio.

In seguito, Teo Mammucari ha postato su Instagram un fotomontaggio con lui e Selvaggia Lucarelli davanti all’insegna del ristorante, scrivendo: “Selvaggia, sono davvero un signore, nonostante lo 0, ti offrirò un’altra cena”.

Rubbagalline è un ristorante situato a Maccarese, sul litorale romano, che offre piatti tipici della cucina romana e laziale, come fettuccine con il cinghiale, cacciagione e pizza.

Il ristorante è stato fondato nel 1937 da Antonio e Adelina Piggini, i genitori di Dante Papili, l’attuale titolare. Il nome Rubbagalline deriva dal soprannome che Antonio diede a un suo amico cacciatore, Saltafossi, perché era capace di rubare le galline dai pollai saltando i fossi.

Il ristorante è diventato famoso recentemente grazie alla menzione di Selvaggia Lucarelli e Teo Mammucari, che hanno scherzato su una possibile cena insieme in questo locale durante la trasmissione Ballando con le Stelle.