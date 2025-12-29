Rottura “clamorosa” tra Elodie e Iannone, e interviene Marracash

Rottura “clamorosa” tra Elodie e Iannone, e interviene Marracash

Una nuova voce sta infiammando il mondo del gossip e riguarda una delle coppie più amate degli ultimi anni: Elodie e Andrea Iannone. Secondo le indiscrezioni che circolano con insistenza nelle ultime ore, la cantante romana e il pilota motociclistico avrebbero messo fine alla loro relazione dopo circa tre anni insieme.

Il rumor è rimbalzato rapidamente sui social e sui siti di cronaca rosa, lasciando sorpresi i fan. A lanciare l’ipotesi della separazione sono stati due noti esperti di gossip, Alessandro Rosica e Alessandro Venza. Quest’ultimo ha parlato di una crisi profonda dovuta a impegni professionali, continui spostamenti e stili di vita sempre più distanti, mentre Rosica si è spinto oltre, definendo la rottura come definitiva.

Ad alimentare ulteriormente i sospetti sono stati alcuni segnali social notati dai più attenti. Elodie, infatti, ha condiviso su Instagram un carosello di immagini che raccontano il suo Natale trascorso con amici e familiari. Tra i volti presenti, però, manca completamente quello di Andrea Iannone, un’assenza che non è passata inosservata e che ha subito acceso le speculazioni.

Marracash, il suo gesto accende il gossip

Come se non bastasse, a rendere il gossip ancora più chiacchierato è intervenuto anche un gesto social di Marracash, ex compagno della cantante. Il rapper ha infatti lasciato un “like” proprio sotto il post natalizio di Elodie, un dettaglio che ha scatenato l’entusiasmo di alcuni fan, pronti a fantasticare su possibili scenari inattesi.

Al momento, né Elodie né Andrea Iannone hanno rilasciato commenti ufficiali sulla loro situazione sentimentale. Tuttavia, tra silenzi, indizi e movimenti social, in molti sono convinti che un chiarimento pubblico possa arrivare presto. Fino ad allora, la presunta rottura resta uno dei temi più discussi del momento.