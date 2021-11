Manuel Bortuzzo, dentro la Casa del Grande Fratello Vip, sta sentendo molto la mancanza di mamma Rossella Corona. E se papà Franco è sicuramente più avvezzo a TV e social, la mamma di Manuel è più “defilata”.

Rossella Corona in una passata intervista ha ricordato con dolore la tragica notte dell’incidente di Manuel Bortuzzo: “Abbiamo preso l’auto e siamo partiti, l’istinto ha agito prima di ogni cosa”.

Mamma Rossella e papà Franco adesso vivono una relazione a distanza. Ed infatti il signor Bortuzzo si è trasferito a Roma con il figlio per stare accanto a Manuel h24.

La mamma del concorrente del Grande Fratello Vip, invece, vive ancora a Treviso dove si occupa anche degli altri tre figli: Kevin, Michelle e Jennifer.

Cosa pensa la mamma di Manuel del suo rapporto con Lulù

Penso che sia presto per dire qualcosa, soprattutto perché non conosco la ragazza. – ha raccontato mamma Rossella tra le pagine di Chi – L’importante è che Manuel sia sempre sereno e sono contenta che sia circondato da persone che gli vogliono bene. Sono contenta che voglia usare la sua visibilità per rappresentare una categoria più fragile. Il suo obiettivo è ben chiaro e sono fiera che si metta in gioco mostrando la normalità della disabilità.