Momento di sconforto per Lulù Selassiè dentro la Casa del Grande Fratello Vip. La princess è scoppiata a piangere perché soffre nel vedere Manuel Bortuzzo, che da alcuni giorni non sta per niente bene.

Lulù piange per Manuel: “Mi fa male vederlo così”

La secondogenita di casa Selassiè è stata consolata da Manila Nazzaro che, al termine della loro conversazione, ha concluso dicendole delle bellissime parole: “Beato chi ti terrà accanto tutta la vita Lulù. Bella come il sole sei”.

“Sto male al pensiero che non riesce a viversi questa esperienza perché non sta bene”, ha affermato Lulù parlando di Manuel.

Poi la princess ha continuato:

Mi fa stare male che ci siano dei giorni in cui li non riesce a vivere qui dentro perché è stanco. Mi ha detto: ‘Menomale che mi hai capito te'”.

A quanto pare Manuel sente anche la mancanza della mamma e, secondo le indiscrezioni, proprio domani sera nel corso della diretta del Grande Fratello Vip dovrebbe ricevere una lettera da lei.

Manila a Lulù : ‘ beato chi ti terrà accanto tutta la vita, bella come il sole sei’🥺✨

E poi arriva giucas a rovinare il momento perché vuole l’aiuto di Lulù per scrivere sul palloncino ☠️😂😂(lo amo😂) #GFvip #GFVip2021 #gfvip6 pic.twitter.com/ZQeFVSz8GE — Come se non ci fosse un domani (@lightbluepower) November 7, 2021

Il doloroso sfogo di Manuel