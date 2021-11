I momenti di crisi nella Casa del Grande Fratello Vip sono inevitabili. Tra quelle quattro mura (a volte) c’è fin troppo tempo per pensare. Manuel Bortuzzo, per esempio, in queste ore è stato “accusato” di aver trattato male Lulù Selassiè ma, proprio il giovane nuotatore, si è recentemente lasciato andare ad un doloroso sfogo che ha messo in evidenza tutta la sua sofferenza attuale.

Manuel tratta male Lulù? C’è una spiegazione

Io quando vado in camera di là dico che vado a dormire… magari vado a dormire sì ma prima metto il cuscino in testa e piango. – ha raccontato Manuel ad Alex – senza dire niente a nessuno, anzi non vorrei mai liberarmi con qualcuno, mi farebbe sentire peggio. E’ un dolore mio. Non è facile essere Manuel Bortuzzo, mi rendo conto che in tanti con questo metodo crollerebbero.

Ecco il VIDEO con il doloroso sfogo di Manuel.

Successivamente Bortuzzo è stato un po’ incoerente con Lulù mentre si facevano le coccole sotto le coperte ma, proprio in questo periodo, lo sportivo ha riaperto delle ferite che gli provocano un dolore immenso che non possiamo nemmeno lontanamente immaginare.

Pian piano sto incominciando a capire il mondo di Manuel e non è affatto facile, di questo dovremmo renderci conto tutti.