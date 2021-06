Rosalinda Cannavò è finita al centro della nuova polemica del Twitter furioso di inizio estate (o quasi). Niente bagni al mare ma solo grandi ondate di polemiche sprezzanti “soffocate”, forse, solamente dall’arrivo di Dayane Mello.

Rosalinda Cannavò fa uno scivolone: ma poi spunta Dayane Mello

Stamattina Rosalinda ha raccontato tramite Instagram di essere andare a letto molto presto dopo aver fatto da sola al volante, Torino-Milano. Nonostante non prendesse la macchina da oltre un anno (tra il GF Vip e il trasferimento in un’altra città senza un mezzo), le cose sono andate bene.

Da qui lo scivolone che ha fatto infiammare i social:

Andrea non me lo faceva guidare giustamente, capitelo, perchè parliamoci chiaro, noi donne per quanto possiamo impegnarci non siamo proprio così eccezionali alla guida. Ed io, in particolar modo.

E’ bastato questo per fare esplodere i social, con le solite accuse e polemiche che tutti conosciamo.

13 Giugno 2021 Secondo Rosalinda le donne non sono così eccezionali alla guida pic.twitter.com/cwuP34gS09 — Daily Drama 2021 (@dailydrama2021) June 13, 2021



Successivamente, l’arrivo di Dayane Mello ha “spento” un poco la polemica e le due amiche si sono nuovamente ritrovate insieme aprendo anche il box commenti di Instagram per ricevere delle domande dalle estimatrici.

“Passeremo un po’ di tempo insieme, magari nei weekend… prendo rosalinda e andiamo da qualche parte noi insieme.” CHIEDETEMI COME STO pic.twitter.com/sjEnxcA0ST — -mar.`la spezza cuori (@javreguixcvi) June 13, 2021

Lo scivolone c’è e credo che anche Rosalinda se ne sia perfettamente accorta, quello che però mi sfugge è un altro dettaglio: quindi sul Twitter siete tutti perfetti?

Io non vi invidio neanche un po’, dovete saperlo. Che noia non inciampare mai… io se vedo una buccia di banana mi ci fiondo a pesce perché sono una vera pasticciona con le parole.

Faccio gaffe su gaffe, ogni santo giorno della mia vita. Ma in me non c’è mai cattiveria e nemmeno malizia, e chi mi conosce sa bene che sono solamente gaffe, senza alcun secondo fine.

Ecco, però il mio modo di dire le cose senza pensare, mi fa però riflettere: “Mamma mia, se l’avessi detto su internet questa…”, esclamo almeno una volta al giorno.

Adesso, fatta questa premessa, voi volete dirmi che a voi non capita mai? Smettetela, vi prego.

Per la cronaca, sono una donna che ama un’altra donna e vota a sinistra (così vi evito – già dal principio – tutti i luoghi comuni: “Donna bianca etero di destra…”).