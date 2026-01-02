Rosa Perrotta in crisi con Pietro? Lei rompe il silenzio

Uomini e Donne, Rosa Perrotta replica alle voci: “Crisi nera, nerissima. Ovvio no?!”

Periodicamente tornano a circolare indiscrezioni su una presunta crisi tra Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, una delle coppie più solide nate a Uomini e Donne. A far riaffiorare i sospetti è spesso il ricordo di un reale momento di distanza vissuto in passato. Questa volta, però, a mettere a tacere ogni illazione ci ha pensato direttamente l’ex tronista, scegliendo di rispondere attraverso i social.

Rosa ha condiviso una serie di fotografie particolarmente romantiche che la ritraggono insieme al compagno, accompagnando gli scatti con una frase ironica e inequivocabile:

“Per rispondere alla domanda dell’ultima foto: crisi nera, nerissima. Ovvio no?!”.

Un messaggio che non lascia spazio a interpretazioni e che smentisce chiaramente le voci circolate negli ultimi tempi. Ma la Perrotta ha voluto aggiungere un ulteriore tassello al suo racconto personale. Qualche ora dopo, infatti, ha pubblicato un post riassuntivo dell’anno appena concluso, soffermandosi su affetti, famiglia e crescita personale. Nel testo ha scritto:

“Il 2025 è stato un anno intenso, pieno di cambiamenti, di tentativi, di passi avanti e anche di qualche passo indietro – ha scritto Rosa Perrotta – Non è stato decisamente uno dei miei anni preferiti, anzi. Sono molto felice sia terminato…”.

Nessuna rottura, dunque, tra Rosa e Pietro. La loro storia d’amore è iniziata circa otto anni fa, dopo la scelta avvenuta nello studio di Uomini e Donne, quando Rosa – allora sul trono – decise di uscire dal programma con Tartaglione, preferendolo ad Alex Adinolfi. Dal loro legame sono nati due figli, Domenico e Mario Achille, che oggi rappresentano il cuore della loro famiglia.