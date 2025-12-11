Rocío Morales rompe il silenzio sulla fine della storia con Bova

Rocío Morales sulla fine della storia con Raoul Bova: “Davanti alle mogli manca il coraggio di dire la verità. Ecco cosa mi hanno detto le mie figlie”

Per Rocío Morales questo è un periodo di trasformazioni importanti. L’attrice, ex compagna di Raoul Bova, nei mesi scorsi è finita nel centro del gossip a causa di una vicenda complessa, fatta di presunti tradimenti attribuiti all’attore e diffusi in modo particolarmente brutale al grande pubblico.

La relazione con Bova si è conclusa in un clima tutt’altro che pacifico. Negli ultimi mesi, infatti, le versioni dei due sono apparse distanti: mentre l’attore ha sostenuto che la loro storia fosse già chiusa prima dello scandalo, la Morales – pur evitando dichiarazioni dirette – ha sempre lasciato intendere che la situazione fosse più sfumata di quanto raccontato da lui.

A cinque mesi da quei fatti, la Morales ha pubblicato un libro, La vita adesso, che narra di una donna sconvolta dalla rivelazione del compagno: l’uomo le confessa di amare un’altra persona, e nello specifico un uomo. Un romanzo che molti hanno interpretato come la sua risposta indiretta a ciò che ha vissuto.

L’intervista e le sue parole

Intervistata dal settimanale Oggi, l’attrice ha parlato del suo percorso personale attraverso le parole del libro: “Nella vita accadono dolori, sofferenze, grandi prove e c’è una sola opzione per affrontarle: rinascere, camminare a testa alta e guardare il cielo.”

Nel romanzo la protagonista è una psicologa, scelta non casuale: “La protagonista è una psicologa perché mi sarebbe piaciuto fare questo lavoro: amo le persone, le storie, amo gli altri. Scrivere è stato terapeutico. Ho risparmiato qualche seduta di psicoterapia, anche se in analisi ci vado, ogni martedì alle 12.”

Rocío ha poi toccato il tema dell’egoismo nei rapporti sentimentali, senza nascondere una punta di amarezza: “A volte a chi si trova davanti le mogli gli manca il coraggio di dire la verità. Sono diventati un po’ tutti egoisti nei sentimenti. Pensano ‘cosa sento, cosa voglio’ fregandosene di essere altruisti e del fatto che l’altro ha bisogno di una cosa semplice, ma rara: la verità.”

Ha rivelato anche come abbia ritrovato la propria stabilità grazie alle figlie, nonostante all’inizio fosse stata sopraffatta dal senso di colpa:

“Io la forza l’ho trovata nelle mie figlie. Ero spaventata perché per me è importante essere per loro un bell’esempio al femminile. Quando qualcosa si rompe, la prima cosa che arrivano sono i sensi di colpa. ‘Cosa ho sbagliato? Cosa potevo fare meglio?’. Soffrivo perché le mie figlie avrebbero subito le conseguenze di un mio fallimento. E invece la forza l’ho trovata nei loro occhi. ‘Mamma, va tutto bene perché ci sei tu, siamo fortunate a essere noi tre’. La vita non smette mai di sorprenderci e di metterci alla prova e noi queste prove dobbiamo superarle. Ora sono serena, in armonia con la mia essenza più profonda e mi sento connessa agli altri.”

Oggi, dunque, la Morales sembra aver raggiunto un nuovo equilibrio interiore. Sul fronte sentimentale, mentre a Bova viene attribuito un legame con la collega Beatrice Arnera, a Rocío sono stati accostati alcuni presunti flirt, tra cui quello con Vittorio Chini, amministratore di Endomedica, e un ipotetico avvicinamento a Stefano De Martino. Nessuna conferma ufficiale, solo rumor che accompagnano questa nuova fase della sua vita.