“Ho voluto una clausola”: Raoul Bova sulla separazione con Rocìo

“Ho voluto una clausola”: Raoul Bova rompe il silenzio sull’accordo di separazione da Rocío e sull’Arnera rivela…

Raoul Bova sarà tra gli ospiti della nuova edizione di Atreju, in programma nei giardini di Castel Sant’Angelo, a Roma. L’attore porterà sul palco i figli Alessandro Leon e Francesco, avuti dall’ex moglie Chiara Giordano, per affrontare un tema che, dopo gli ultimi avvenimenti che lo hanno travolto, sente particolarmente vicino: le fake news e la reputazione online.

Il 54enne, infatti, è stato recentemente coinvolto nel caso dei messaggi inviati a Martina Ceretti, diventati pubblici attraverso i social. Un episodio che ha segnato profondamente la sua quotidianità e che Bova commenta ora con maggiore lucidità. Nel corso dell’intervista al Corriere della Sera parla anche, per la prima volta, dell’intesa di separazione con Rocío Muñoz Morales, madre delle sue figlie Luna e Alma. “Ho voluto una clausola”, confida.

L’attore ripercorre lo scandalo dei messaggi

Riflettendo sulla vicenda che lo ha visto al centro dell’attenzione mediatica, Bova la definisce “un’esperienza in parte traumatica, certamente molto coinvolgente per la rabbia, il dolore e lo stupore. Quando succedono queste cose, ti senti improvvisamente come se fossi denudato in piazza, senza poter opporre resistenza”.

Non nasconde di aver attraversato giorni pesanti: “Molto difficili, sì. Ma ho avuto l’aiuto di tanti amici. I miei figli, la mia ex moglie Chiara e mia suocera, Annamaria Bernardini de Pace, che mi conoscono bene, mi sono stati vicini e mi hanno permesso di sbollire la rabbia. In queste situazioni la parte più difficile è difendersi. Dagli odiosi commenti social, ma soprattutto da un tizio che si è particolarmente fissato su di me e mi ha aggredito ingiustamente”.

Pur non citandolo mai direttamente, il riferimento a Fabrizio Corona appare evidente, essendo stato lui a rilanciare i contenuti poi diventati virali.

L’attore assume le proprie responsabilità: “Ho sbagliato a usare malamente i social e credo che i miei figli siano più bravi di me e che non commettano questi sbagli, dunque non gli devo insegnare niente”. E da tutto ciò, dice, è arrivata una lezione chiara: “Che non bisogna fidarsi dei social e che ci sono mille altri modi di divertirsi e di informarsi. I social, tutt’al più, li puoi leggere, ma non devi interagire. Le insidie che si nascondono dentro quelle pagine sono difficili da intuire e impossibili da gestire”.

La separazione da Rocío e la clausola voluta da Bova

Nonostante l’ondata mediatica generata dallo scandalo, il rapporto con Rocío Muñoz Morales non è stato minato da quanto accaduto. Bova chiarisce definitivamente la situazione: “Il nostro rapporto, come tanti hanno scritto e provato, era finito da molto tempo. Però nell’accordo di separazione ho voluto una clausola, che abbiamo firmato entrambi, in forza della quale nessuno di noi deve parlare della nostra storia né delle nostre figlie. Quindi mi scusi ma questo discorso finisce qui”.

Con queste parole chiude ogni ulteriore commento sulla sua vita familiare.

E con Beatrice Arnera? Raoul Bova risponde

Negli ultimi mesi si è parlato molto della possibile nuova relazione dell’attore con la collega trentenne Beatrice Arnera. Quando gli viene chiesto se ci sia davvero qualcosa tra loro, Bova si limita a rispondere con schiettezza: “Ci stiamo lavorando”.