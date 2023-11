Riccardo Romagnoli è davvero il fidanzato di Angelica Baraldi? Dopo i dubbi di Greta Rossetti, anche gli utenti social si sono abbondantemente interrogati sulla questione, specie al termine del loro incontro al Grande Fratello.

Riccardo è davvero il fidanzato di Angelica? Spuntano le ipotesi

Angelica e Riccardo si sono solamente abbracciati e non si sono dati nemmeno un bacio a stampo. Niente “Ti amo” e frasi di questo tipo per un incontro che potrebbe essere avvenuto tra due migliori amici o parenti stretti.

Sul web, nel frattempo, sono emersi i primi dettagli. Sul account ufficiale dell’attuale concorrente del Grande Fratello, non compare traccia di Riccardo (nemmeno tra gli account seguiti) e, tra le foto, spunta solo una immagine di schiena e non si comprende se si tratterebbe di lui oppure no: voi cosa ne dite?

Greta Rossetti lancia dardi infuocati al fidanzato di Angelica Baraldi, insinuazioni e frecciatine dopo la diretta del GF – VIDEO https://t.co/Wt2miI5Igb #gf #grandefratello — BlogTivvu.com (@blogtivvu) November 7, 2023