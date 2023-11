Il fidanzato di Angelica Baraldi esiste (o così pare). Riccardo, proprio ieri sera, ha fatto una sorpresa alla sua dolce metà entrando nella Casa del Grande Fratello per lanciare anche una frecciatina a Greta Rossetti.

Quello che è successo stasera non deve essere qualcosa che ti frena, perché si è espressa da sola la situazione [si riferisce al confronto con Greta Rossetti, ndr]. Io non accetto la morale da una persona che ha fatto la tentatrice a Temptation Island.

Greta Rossetti, dopo essersi sbaciucchiata con Mirko Brunetti, tornando sui social ha attaccato il fidanzato di Angelica:

Per le parole di quel ragazzo che mi state dicendo che non si capisce se è il fidanzato o no di Angelica, ma problemi loro non voglio più commentare ma le trovo solo parole un po’ viscide.

Giudicare una persona perché ha fatto un programma, tra l’altro bellissimo e spettacolare che consiglio a tutti perché a me mi ha fatto rinascere. Si commenta da solo anche lui.

Com’è il detto? Si piglia chi si rassomiglia. Se stanno veramente insieme però, dato che non si sono dati neanche un bacio… problemi loro, ora volto pagina e supporto sempre Mirko sperando che non mi deluda.

Sono felice ma vado a letto con un mal di testa pazzesco perché è stata una serata impegnativa e ringrazio veramente di cuore tutti.