Per qualcuno – tra cui Pier Silvio Berlusconi -, l’ultimo GF Vip sarà ricordato come un’edizione all’insegna del trash. Ad ogni modo però, nel corso della lunga permanenza nella spiatissima Casa di Cinecittà sono nate anche alcune belle amicizie che stanno proseguendo anche a telecamere spente.

Reunion GF Vip, ex Vipponi si ritrovano in Sicilia

Se sul fronte dell’amore l’ultimo GF Vip non si è rivelato particolarmente fortunato, su quello dell’amicizia le cose sono andate in modo differente. La sola coppia ad aver resistito alle incomprensioni è quella formata da Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, forse quella che, almeno sulla carta, rappresentava la meno fattibile.

Attualmente la coppia si trova nella terra di origine di lei, in Sicilia. Nella medesima Isola si trova anche un altro ex gieffino, Edoardo Donnamaria, in vacanza con la famiglia a Filicudi. A raggiungerlo nei giorni scorsi, un altro ex Vippone, ovvero Matteo Diamante.

Quasi in contemporanea, inoltre, a sbarcare in Sicilia sono stati anche Giaele De Donà ed il marito Bradford Beck, i quali sono andati a far visita agli Incorvassi. Tra le due ex gieffine, in particolare, l’amicizia sembra procedere a gonfie vele, come dimostrato da vari scatti e video.

Edoardo Tavassi e Donnamaria, invece, avranno avuto modo di rivedersi e chiarire? Secondo gli utenti di Twitter, il fatto che entrambi siano spariti per qualche giorno farebbe pensare proprio a questo. Chissà se la loro amicizia riuscirà a resistere al tempo, alle incomprensioni ed agli amori…