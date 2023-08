Se bevi vinci un taxi gratis. Nei giorni scorsi è stato firmato al Mit, alla presenza del vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, un protocollo d’intesa con le associazioni rappresentative dei locali di intrattenimento notturno, per dare il via ad un progetto sperimentale che non manca di sollevare polemiche. Ed a quanto pare l’idea sarebbe venuta a Nikita Pelizon, vincitrice dell’ultimo Grande Fratello Vip.

Taxi gratis se ti ubriachi: l’idea di Nikita Pelizon

Mentre Pier Silvio Berlusconi frena la svolta trash presa dal GF Vip, il governo si affida alla vincitrice dell’ultima edizione, in qualità di rappresentante dell’associazione influencer (!) per raccogliere idee da realizzare in progetti. Quello sui taxi gratis dopo la discoteca sarebbe stato condiviso proprio da lei con grande soddisfazione (il video in apertura):

Giorni fa è successa una cosa veramente incredibile. Vengo contattata per partecipare ad una riunione importantissima, vengo chiamata a partecipare a un tavolo governativo. Alla riunione mi presento e inizio a dire tutte le tematiche su cui secondo me era possibile trovare possibili soluzioni sulla sicurezza stradale, comunicazione, ecc… Sta di fatto che due giorni fa mi scrivono questo… ebbene sì è appena uscito il primo progetto di legge ideato da me e poi strutturato dal Governo. Secondo me vanno definiti meglio alcuni dettagli per tagliare qualche spesa. Assolutamente, bisogna ridurre. Adesso ci lavoreremo con l’associazione influencer, ma speriamo di ridurre gli incidenti per questa estate!

È stata Approvata la mia idea riguardo la sicurezza stradale, discussa durante il tavolo governativo..✈️

Grazie all’associazione Influencer @aicdc_official per aver voluto la mia presenza 🙏❤️#mitgoverno #politica #breakingnews #nikiters pic.twitter.com/76I8B8vOwj — Nikita Pelizon (@Uraganonikita) August 6, 2023

