Daniele Dal Moro ha parlato di Nikita Pelizon dopo aver scoperto che l’ex concorrente del Grande Fratello Vip gli ha tolto il “follow” su Instagram per evitare di guardare i suoi contenuti online.

In realtà l’ho scoperto dopo che mi aveva tolto il follow. Le avrà dato fastidio che non le abbia dato molto supporto in questo periodo. Chiaramente questo è dato anche da voi. sapete il perché. Io però non gliel’ho mai tolto perché appunto io con Nikita non ho niente, anzi. Non ho mai avuto nulla. Ha fatto parte di un percorso per me molto significativo ed importante.

Quindi non sono un ragazzino che devo toglierle il segui perché lo ha fatto lei, se un giorno le andrà, me lo rimetterà. Se non me lo metterà più, lo toglierò anch’io. Però insomma è lo stesso… Io le ho sempre voluto bene e non penso di aver detto nulla di male su di lei. Mi dispiace se si è arrabbiata per qualcosa, ma io non ho nulla contro di lei.