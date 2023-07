Daniele Dal Moro svela come ha fatto pace con Oriana Marzoli

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli sono tornati insieme da qualche giorno. La coppia nata durante la settima edizione del Grande Fratello Vip, dopo la riconciliazione ha già partecipato a qualche evento e condiviso pensieri online.

Proprio ieri sera Daniele Dal Moro ha fatto una nuova diretta su Twitch dove ha svelato come è avvenuto l’ultimo riavvicinamento con Oriana dopo il pesante litigio in Sardegna che aveva scatenato l’ultima rottura:

Siamo rimasti al telefono per tre ore e basta. Dopo ci siamo messi d’accordo per vederci e io le ho detto ‘dai vieni qua’ e ci siamo visti. E abbiamo, come dire… Ci sono delle cose ragazzi che non si riescono a spiegare. Diciamo che abbiamo preferito evitare, lasciar perdere e fare in questo modo non tornando su discorsi vecchi.

Io so di chi voglio circondarmi, rispondo e ripeto per quanto riguarda le mie azioni e cose. Non ho bisogno di niente e nessuno. Non c’è nessun problema per quello che mi riguarda e non ho nemmeno voglia di ritornare a parlare di cose passate. È lo stesso.

Quindi l’ho chiamata e le ho detto di venire qua, le ho pagato il biglietto del treno e gliel’ho mandato, chiedendole di vederci. Abbiamo deciso di non parlare più di queste cose perché la pensiamo diversamente… e quindi così, niente più di questo.