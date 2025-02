La dura replica di Rosalinda Cannavò a Maria Teresa Ruta

Nel corso del Grande Fratello, le dinamiche tra i concorrenti hanno suscitato accesi dibattiti sia dentro che fuori dalla Casa. In particolare, l’interazione tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma ha attirato l’attenzione, portando a confronti con precedenti edizioni del reality. Recentemente, Maria Teresa Ruta ha espresso opinioni che hanno scatenato reazioni, tra cui quella di Rosalinda Cannavò.

Maria Teresa Ruta tira in ballo Rosalinda Cannavò: la reazione

Durante una conversazione con Zeudi Di Palma, Maria Teresa Ruta ha commentato il rapporto tra Helena Prestes e Javier Martinez, suggerendo che la relazione tra Helena e Zeudi potesse essere una strategia di gioco. Ha paragonato questa dinamica a quella tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò (conosciuta anche come Adua Del Vesco) nella quinta edizione del Grande Fratello VIP:

Il nostro GF era delle Orsoline, mica si facevano queste cose… C’era Dayane che ha fatto la ship con Adua. La stessa cosa hanno fatto. Perché ti butti su Zeudi? Forse a Helena è balenata questa idea di fare la ship come Dayane con Adua per creare delle tensioni di gioco. Dayane ha baciato Adua.

Queste affermazioni hanno portato Zeudi a riflettere sul suo rapporto con Helena, dichiarando in confessionale:

Dopo che ho saputo questa cosa di Dayane e Adua ho visto alcune cose sotto una luce diversa, alcune cose che non riuscivo a capire perché ero inibita dal mio sentire nei suoi confronti adesso vedo Helena da un altro punto di vista.

Le parole di Maria Teresa Ruta non sono passate inosservate a Rosalinda Cannavò, che ha deciso di intervenire attraverso i suoi canali social. In una storia pubblicata sul suo profilo Instagram (il video in apertura), l’attrice ha espresso il suo disappunto per il paragone fatto dalla Ruta, sottolineando come ogni edizione del Grande Fratello abbia le sue peculiarità e come sia inappropriato fare confronti che possano sminuire le esperienze personali dei concorrenti:

Parentesi che c’entra ben poco… volevo ricordare a qualcuno, ogni riferimento è puramente casuale, che non mi chiamo più Adua, quindi chiedo gentilmente di chiamarmi Rosalinda e gentilmente di parlare ben poco di me soprattutto di cose inerenti a quattro anni fa. La vita di tutti è andata avanti, ho una figlia meravigliosa, un compagno splendido, quindi anche meno.

Anche Dayane Mello, protagonista insieme a Rosalinda della quinta edizione del GF VIP, ha voluto dire la sua. Attraverso un tweet, la modella brasiliana ha difeso il legame instaurato con Rosalinda durante il loro percorso nel reality, ribadendo la sincerità dei sentimenti che le hanno unite e criticando chi mette in dubbio la veridicità delle loro emozioni.