Nella Casa del Grande Fratello, le dinamiche tra i concorrenti si fanno sempre più intricate. Helena Prestes, una delle partecipanti più discusse di questa edizione, è al centro di accese discussioni sia all’interno che all’esterno del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Recentemente, durante una conversazione tra Lorenzo Spolverato e Maria Teresa Ruta, sono emerse critiche nei confronti di Helena. I due hanno messo in dubbio la sincerità dei suoi comportamenti, suggerendo che le sue relazioni con Zeudi di Palma e Javier Martinez possano essere parte di una strategia per avanzare nel gioco.

Lorenzo Spolverato ha espresso chiaramente i suoi dubbi riguardo alle intenzioni di Helena, tirando in ballo Dayane Mello:

Lei agisce di astuzia, poi anche Javier lo sa e se lo fa andare bene. Sono tattiche e copioni. Anche la cosa che ha fatto con Zeudi, stessa cosa, anche Dayane l’ha fatto nel suo Grande Fratello. Siamo onesti: ad Helena, egoisticamente parlando, non frega niente di nessuno, né di Zeudi e nemmeno di Javier. Sono cose che fa giusto per sé. Se lei è uscita e rientrata, per arrivare dove vuole arrivare, ha bisogno di gente che la porti in alto. Lei sta agendo con tanta furbizia.