Raoul Bova “innamoratissimo”: ecco chi è la sua nuova fidanzata

Raoul Bova “innamoratissimo”: chi è la sua nuova fidanzata

Raoul Bova ha ritrovato l’amore. A quanto pare, dopo le storie importanti con Rocio Morales e Martina Ceretti, l’attore oggi è sentimentalmente legato a Beatrice Arnera, conosciuta sul set della fiction “Buongiorno Mamma”. Anche se il legame tra i due esiste da anni, è stato proprio durante le riprese che si sarebbe accesa una scintilla più profonda. A confermare lo scoop è stato Gabriele Parpiglia su Affari Italiani.

Le parole del passato di lei su Raoul

Non è la prima volta che la Arnera parla di Bova, e nelle sue interviste ha sempre speso parole di grande affetto e stima nei confronti del collega.

“Eccezionale, ci conosciamo ormai da anni. Sul set è una figura di riferimento, è paterno nella fiction, ma anche nella vita. Siamo amici, il cast è come una famiglia, ci vediamo anche fuori dal lavoro. Anche perché la regista, Laura Chiossone, è una grande aggregatrice, organizza spesso cene, così ha creato un bel gruppo coeso”.

Quell’ “anche nella vita” forse avrebbe già potuto far intuire che tra i due c’era più di una semplice amicizia.

Lo scoop e le immagini

Come riportato anche da Dagospia, la loro conoscenza si è trasformata in qualcosa di più importante: un vero e proprio rapporto sentimentale. Entrambi arrivano da storie finite: Bova da un periodo complicato a livello personale e Beatrice da una rottura recente con Andrea Pisani, comico del duo I Panpers e protagonista di LOL – Chi ride è fuori. La coppia, che ha una figlia di nome Matilde, era in crisi da tempo.

Chi è Beatrice Arnera

Beatrice Arnera è un volto noto della televisione e del web. Insieme al suo ex aveva costruito una forte presenza social, condividendo momenti di coppia, sketch e sponsorizzazioni. Ma a settembre, dopo un’estate vissuta separati, è arrivato l’annuncio ufficiale della separazione tramite Instagram Stories.

“In questi anni, io e Andrea vi abbiamo fatto entrare nelle nostre vite, condividendo con voi momenti bellissimi, fino all’arrivo di Matilde”, scriveva l’attrice, proseguendo: “Proprio perché vi sentiamo così vicini, ci sembra giusto dirvi che stiamo attraversando un momento delicato e abbiamo bisogno di tempo e rispetto per capire come affrontarlo. La priorità è e sarà sempre nostra figlia” , aggiungeva. “A chi ci vuole bene e ci sostiene” , concludeva, “chiediamo il tempo necessario per vivere questa fase con serenità”.

Dalla parte di Raoul Bova, la Arnera si è esposta pubblicamente anche in momenti difficili, come quello dello scandalo legato alla diffusione degli audio privati dell’attore. Il suo intervento social, all’epoca, fu letto come un gesto di solidarietà. Oggi, con il senno di poi, assume un significato più profondo, legato a un sentimento vero che stava nascendo o che forse esisteva già.

“Raoul agli amici avrebbe confidato..”

Attualmente, Bova mantiene un basso profilo e non parla apertamente della nuova relazione. Scrive sempre Parpiglia che gli amici avrebbe confidato: “Aver il freno a mano tirato, di non voler parlare di fidanzamenti e che ci vorrà del tempo prima di uscir allo scoperto pubblicamente con la nuova fidanzata”.

Tuttavia, i fatti raccontano un’altra storia: i due sono inseparabili e sempre più legati. La relazione tra Raoul Bova e Beatrice Arnera sembra ormai ufficiale, anche se non ancora confermata pubblicamente. Un amore che nasce dalla fine di altre storie e che oggi rappresenta per entrambi un nuovo inizio.