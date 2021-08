In queste ultime settimane si è parlato molto di Raimondo Todaro, che nel frattempo era sparito dai social dopo il post dello scorso 29 luglio in cui replicava alle parole di Milly Carlucci. In quel medesimo post, il ballerino scriveva anche di avere il Covid, motivo per il quale non aveva potuto avere un confronto faccia a faccia con la conduttrice.

Perché Raimondo Todaro era scomparso dai social?

L’assenza di Raimondo Todaro dai social ha fatto preoccupare i suoi fan, motivo per il quale il ballerino ha fatto ritorno tranquillizzando tutti e spiegando le ragioni per le quali era scomparso:

Tutti mi avete chiesto che fine avessi fatto, purtroppo come sapete ho avuto il Covid e l’ho preso in maniera forte, perché sono stato parecchio male, però per adesso per fortuna tutto è passato e finalmente mi godo le mie belle vacanze.

Al momento Todaro si trova in vacanza in Sicilia, in provincia di Palermo, insieme all’amico Giovanni Ciacci come evidenziato nelle sue Instagram Stories.