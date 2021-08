Raimondo Todaro smentisce (per ora) il suo potenziale ingresso nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Intervistato tra le pagine di Oggi, ha chiarito anche la sua posizione in merito all’addio a Ballando con le stelle.

Giuro su mia figlia che non ho firmato alcun contratto e non c’è al momento nessuna trattativa economica con Maria De Filippi per Amici. Questo non significa che non mi piacerebbe che ci fosse.

E’ un programma che seguo da sempre, la madre di mia figlia lavora lì, sarei un pazzo a non essere lusingato all’idea di poterci lavorare. Lavorare con i giovani è stimolante ed ho sempre ammirato Maria De Filippi.