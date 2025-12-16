Raffaella Fico rompe il silenzio dopo la perdita del suo bimbo

Raffaella Fico ha deciso di rompere il silenzio dopo la notizia dolorosa che nelle ultime ore ha scosso il mondo dello spettacolo. La showgirl ha perso il bambino che aspettava dal compagno Armando Izzo, una gravidanza che purtroppo si è interrotta al quinto mese.

La coppia, legata da alcuni mesi, aveva condiviso pubblicamente la gioia dell’attesa, annunciando anche che sarebbe stato un maschietto. Sui social, entrambi avevano mostrato con discrezione e amore alcuni momenti legati alla gravidanza: Izzo aveva scritto semplicemente “Vincenzo”, mentre Raffaella aveva accompagnato le immagini con la parola “aspettandoti”.

Poi il drammatico comunicato con cui Armando Izzo ha voluto chiarire quanto accaduto e fermare sul nascere qualsiasi indiscrezione: “Prima che si creino false speculazioni, io e la mia compagna, Raffaella Fico, desideriamo comunicare che abbiamo avuto una grave perdita, purtroppo il nostro bambino di 5 mesi ci ha lasciati troppo presto e resterà per sempre nei nostri cuori.

In questo momento di immenso dolore chiediamo rispetto, silenzio e sensibilità, evitando qualsiasi forma di speculazione su una perdita cosi delicata. L’unica forza che ci permette di andare avanti in questo momento è il nostro amore. Grazie.”

Dopo queste parole, Raffaella Fico ha affidato ai social il suo primo messaggio pubblico, rivolgendosi prima al compagno. Un pensiero intimo, carico di affetto e riconoscenza: “Hai creduto in me fin da subito, sai bene quello che penso di te e quello che provo per te, ma ti chiedo una sola cosa… non perdere mai il sorriso, Vincenzo rimarrà sempre nei nostri cuori!”.

Subito dopo, la showgirl ha voluto dedicare un messaggio anche al bambino che non è riuscito a nascere: “Quanto ti ho desiderato, sarai per sempre nei nostri cuori, il nostro piccolo leoncino vola alto.”

Il gesto social

Nelle ore successive, Raffaella Fico ha compiuto un gesto simbolico e molto significativo: ha rimosso dal suo profilo social tutte le immagini legate alla gravidanza e ha cambiato la foto profilo, sostituendola con quella di un angioletto. Un segno silenzioso di lutto e di amore, per vivere questo momento lontano dai riflettori, nel rispetto di un dolore profondissimo.