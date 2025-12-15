Raffaella Fico perde il suo bambino: le sue prime parole

Un lutto improvviso e devastante ha colpito Raffaella Fico e Armando Izzo. La showgirl e il calciatore, legati da alcuni mesi, hanno annunciato la perdita del bambino che stavano aspettando. La gravidanza era arrivata al quinto mese e solo poche settimane fa la coppia aveva condiviso la gioia di scoprire il sesso del figlio.

A rendere pubblica la notizia è stato Armando Izzo attraverso un messaggio diffuso nelle sue storie Instagram. Parole cariche di dolore, scelte con l’intento di chiarire subito quanto accaduto ed evitare indiscrezioni. “Prima che si creino false speculazioni, io e la mia compagna, Raffaella Fico, desideriamo comunicare che abbiamo avuto una grave perdita, purtroppo il nostro bambino di 5 mesi ci ha lasciati troppo presto e resterà per sempre nei nostri cuori”.

Nel messaggio, il calciatore ha poi rivolto un appello diretto a chi segue la loro storia, chiedendo rispetto e silenzio in un momento così delicato. “In questo momento di immenso dolore – ha scritto ancora Izzo – chiediamo rispetto, silenzio e sensibilità, evitando qualsiasi forma di speculazione su una perdita così delicata. L’unica forza che ci permette di andare avanti in questo momento è il nostro amore. Grazie”.

La coppia ha scelto di non aggiungere ulteriori dettagli, affidando a poche righe il racconto di una sofferenza profondissima. Una comunicazione sobria e misurata, con cui Raffaella Fico e Armando Izzo hanno voluto proteggere il loro dolore e vivere questo momento lontano da commenti e interpretazioni, nel segno della riservatezza e dell’intimità.