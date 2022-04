Di recente il social OnlyFans è salito alla ribalta per via del fatto di cronaca nera relativo a Carol Maltesi. La piattaforma ha rappresentato però un’ottima opportunità anche per Malena ed altre attrici h*rd come Valentina Nappi. Ma quanto si guadagna?

Quanto guadagna Malena in un mese?

Ospite di Belve, di recente Malena ha affrontato l’argomento guadagni su OnlyFans che la tocca da vicino. Non solo: la nota attrice di film per adulti ha parlato in generale delle cifre guadagnate nel suo lavoro, svelando quali sono i guadagni per un film p0rno:

Allora, c’è da fare una precisazione… Non veniamo pagati a film ma a scena. Una scena varia tanto da persona a persona e il mio costo si aggira sui 1.000 euro. Più o meno questo è il prezzo.

Malena già a Le Iene aveva svelato il suo cachet, asserendo:

Si può arrivare fino ai 1500 euro a scena, se si è molto famosi. Se un’attrice è davvero tanto nota e gira un film completo, può arrivare a guadagnare anche 5 mila euro.

Nonostante questo, molte colleghe avrebbero deciso di virare verso contenuti a pagamento su OnlyFans, ed è semplice comprenderne le ragioni: in un mese Malena riesce a guadagnare anche 10 mila euro! Ecco cosa ha raccontato a Belve: