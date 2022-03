L’attrice italiana Malena in una divertente e spudorata intervista a Belve dalla mia adorata Francesca Fagnani, si è raccontata senza imbarazzi: dai suoi esordi fino al successo con Rocco Siffredi, alternando confessioni inaspettate come quella su Fabrizio Corona.

“Non è attratto dalla donne”, Malena “demolisce” Fabrizio Corona

Fabrizio Corona nel suo libro ha parlato di Malena come di un “oggetto di libidine”. Per questo motivo, secondo l’attrice a luci rosse, l’ex re dei paparazzi non sarebbe molto attratto dalle donne:

Se un uomo si ferma a giudicare una donna solamente dall’aspetto fisico vuol dire che non è capace di entrare nell’animo della donna. Se un uomo ha l’attrazione per le donne non ha paura. Lui nel libro diceva che ciò che temeva di me era il mio lavoro. Gli dava fastidio pensare a tutti gli uomini che ho avuto intorno mentre mi guardava. Allora, poverino mio, non sei così amante delle donne. Però poi si è ripreso nel secondo libro e mi ha paragonata a Ronaldo… grazie!

Malena ha raccontato di essere single confermando la sua bisessualità:

Le donne mi attraggono solo sessualmente. Sentimentalmente, mi innamoro solo degli uomini. Fidanzata, io? Da quando sono Malena, la mia vita sessuale è pari a zero, gli uomini con me non ci provano nemmeno, fuggono perché temono il confronto.