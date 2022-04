La settima edizione del Grande Fratello Vip ha anche la sua data di partenza ufficiale (adesso non rimane altro che formare il cast). Quando ricomincerà il reality show condotto da Alfonso Signorini?

Stavolta l’appuntamento è scivolato un pochino più avanti rispetto alle annate precedenti e dunque eccovi servita la data di partenza del celebre e titolato reality show prodotto con l’amabile collaborazione di Endemol Shine Italy. – scrivono i colleghi di TVBlog – La prima puntata del Grande fratello vip 7 andrà in onda lunedì 19 settembre in prima serata su Canale 5, come vedete un pochino più avanti rispetto agli anni scorsi.

La richiesta di partire un pochino più avanti del direttore artistico del programma Alfonso Signorini, è per avere una platea televisiva più ampia, cosa più facile spostando il kick off della trasmissione in avanti.