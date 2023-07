Ciprian litiga al provino del Grande Fratello Vip? “Procederò per vie legali”

Come volevasi dimostrare, l’indiscrezione sul provino di Ciprian Aftim al Grande Fratello Vip con tanto di lite (assurda) è stata smentita dal diretto interessato che prenderà anche dei provvedimenti legali per la fake news condivisa da Deianira.

Secondo una utente di Deianira, un ragazzo comune avrebbe spintonato Ciprian Aftim (ex fidanzato di Andrea Nicole) scatenando un litigio dovuto ad una ipotetica fila saltata per il provino del Grande Fratello Vip.

L’ex volto di Uomini e Donne, a detta della gola profonda, avrebbe preso il ciuffo di capelli del giovane tirando forte:

Questo Ciprian lo ha preso per il ciuffo e gli ha girato i capelli. E’ stata una scena imbarazzante. Io non ho ripreso anche perché c’era scritto che è severamente vietato fare foto e video.

Questa indiscrezione (fake) è stata smentita da Ciprian direttamente su Instagram:

Buonasera, non è da me scrivere sui social di determinati argomenti o almeno fino adesso non ho ritenuto che fosse necessario.

Negli ultimi giorni però, sono stato accusato di aggressione e ritengo sia giunto il momento di dire la mia, soprattutto trattandosi di argomenti totalmente falsi.

Terminata la mia esperienza in UeD non ho più partecipato ad alcun provino e quanto sta circolando in questi giorni è una totale menzogna inventata di sana pianta da persone a me sconosciute.

Procederò pertanto per vie legali in quanto ritengo leda la mia immagine di professionista sanitario.