La proposta shock di Sonia Bruganelli agli autori del GF Vip 7: ecco quale

Sonia Bruganelli, intervistata durante il programma radiofonico “Facciamo finta che”, ha svelato cosa avrebbe proposto agli autori del Grande Fratello Vip in merito ai nuovi concorrenti.

Non che io volessi essere corteggiata perché io veramente faccio un altro lavoro, e per me la priorità ce l’ha la produzione. – riportano le colleghe di Isa&Chia – Devo dire però che per me è stato molto bello sentirmi dire da Alfonso che voleva che lo aiutassi in questa seconda mia esperienza, che si era trovato molto bene con me.

Se lavoro per un gruppo mi spendo per quel gruppo. La mia immagine non è un’immagine televisiva, è un’immagine diversa, per cui forse rischio un po’ di più di altre persone che devono piacere per forza. Questo sicuramente sì.